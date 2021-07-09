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Власти Гаити сообщили об улучшении здоровья вдовы убитого президента

05:00, 12 июля 2021
Фото: facebook.com/martinejmoise
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Состояние здоровья вдовы президента республики Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз улучшается. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф, его слова приводит ТАСС.

Мартин Моиз была ранен во время нападения на резиденцию главы государства.

Первая леди в хорошем состоянии. У нас было несколько телефонных разговоров, — сказал Клод Жозеф.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем полиции и вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.

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