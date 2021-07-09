Власти Гаити сообщили об улучшении здоровья вдовы убитого президента

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Полиция Гаити заявила о задержании возможного координатора операции по убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя полиции Гаити Леона Шарля.

Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон. Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США, — сказал он. Глава...