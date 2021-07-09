Власти Гаити попросили США и ООН ввести в страну войска

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Направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, попросили власти Гаити у ООН после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает агентство Reuters.

Аналогичный запрос правительство Гаити направило и в США. Правительство просило прислать в страну ограниченный контингент в 500 человек для защиты инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем.

Письмо в ООН датируется 7 июля. В нём офис премьер-министра Гаити просит поддержать усилия национальной полиции, направленные на восстановление безопасности и общественного порядка.

Постпред Норвегии Мона Йуул ранее заявила, что Совбез ООН пока не рассматривает вероятность возврата миротворцев в Гаити.

Убийство Жовенеля Моиза произошло в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуацию взяли под контроль полиция и вооружённые силы Гаити.