Власти ФРГ подтвердили, что немецкие неонацисты помогают Украине

Фото Britta Pedersen/dpa/Global look Press

Правительство Германии знает, что немецкая неонацистская партия «Третий путь» материально помогает украинским националистам, передаёт РИА Новости со ссылкой на ответ на запрос фракции «Левые», опубликованный на сайте бундестага. Отмечается, что общение между украинскими националистами и «Третьим путём» началось ещё до начала военной спецоперации России на Украине.

Пожертвованием партия хочет продемонстрировать солидарность с оборонительной борьбой на Украине, особенно с «воюющими националистами», и способствовать дальнейшему продвижению этой борьбы, — говорится в документе.

Согласно информации агентства, немецкие неонацисты долгие годы пребывают в контакте с партией «Национальный корпус» и полком «Азов».

РИА Новости опубликовало документы бундестага, в которых говорится, что вторую партию матпомощи «Третий путь» отправил на Украину 10 апреля. Отмечается, что она была отправлена для полка «Азов».

28 апреля президент США Джо Байден заявил, что подписал запрос Конгрессу на предоставление военной помощи Украине в размере $33 млрд, после чего обратился к законодателям с призывом поскорее одобрить этот запрос. Обширный запрос на финансирование включает более $20 млрд на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также $8,5 млрд прямой экономической помощи правительству и $3 млрд гуманитарной помощи и помощи в области продовольственной безопасности.