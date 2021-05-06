Власти ФРГ отвергли предложение США отказаться от патентов на вакцины

https://static.news.ru/photo/19945c9a-aef6-11eb-9a79-96000091f725_660.jpg Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Германии высказалось против поддержанного США предложения отказаться от патентов на вакцины от коронавируса, сообщает BBC News.

В Берлине считают , что «защита интеллектуальной собственности является источником инноваций и должна оставаться таковой».

О готовности обсудить это предложение ранее заявили в Евросоюзе, идея нашла поддержку и у ряда других стран. Плюс в отказе от патентов сторонники идеи видят в том, что благодаря этому большее число фармкомпаний сможет производить жизненно важные вакцины. Также увеличится доступ к препаратам от коронавируса для бедных странах. Сами же производители вакцин уверяют, что такого эффекта достичь не получится.

Предыдущая администрация США, которой руководил Дональд Трамп, предложение об отказе от патентов не поддержала.

Ранее стало известно, что Россия поддержала бы идею снятия патентной защиты на вакцины от COVID, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Предложение соответствует определённым правилам Всемирной торговой организации, которыми предусматривается снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах, отметил российский лидер.