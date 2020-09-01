Власти ФРГ обсуждают с США вопрос санкций против «Север потока — 2»

https://static.news.ru/photo/e5bc9e30-ec42-11ea-9a6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Sattler via imago-images.de/Global Look Press

Германия обсуждает с администрацией Соединённых Штатов вопрос санкций против «Северного потока — 2». Берлин донёс до Вашингтона свою позицию о том, что выступает против такого рода методов давления. Об этом заявил во вторник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я это сообщил напрямую моему коллеге госсекретарю Майку Помпео. Мы находимся в контакте с администрацией в Вашингтоне по этому вопросу, — сказал министр.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы завершены более, чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны Соединённых Штатов.

Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

Ранее NEWS.ru писал о послании трёх американских сенаторов оператору немецкого порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH. Они пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2». В ответ на это восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США и создать механизм защиты от них европейских компаний. Идею санкций раскритиковала и канцлер Ангела Меркель.