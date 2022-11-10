Власти Франции признались в ограниченных возможностях своей армии Глава Минобороны Франции заявил о невозможности участия в масштабных военных операциях

Фото: Moritz Frankenberg / dpa / Global Look Press

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал в эфире телеканала LCI, что армия страны неспособна принять участие в масштабных военных операциях. Он уточнил, что французская армия не была изначально сформирована с учетом необходимости участия в подобных маневрах. Он также признал, что ведомство в течение долгого времени недополучало нужного уровня финансирования.

Даже если наша армия сегодня и не смогла бы участвовать в конфликте «высокой интенсивности». Правильнее говорить — о невозможности участия в масштабных операциях, — сказал Лекорню.

Министр при этом не стал уточнять, о каком масштабе военных операций идет речь.

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится представить новую доктрину национальной стратегии. Она предполагает подготовку страны к возможной войне, сообщила ранее газета Le Figaro. По данным издания, доктрина станет продолжением документа 2017 года. Документ включает в себя десять стратегических целей Франции по защите собственных интересов, среди которых есть пункт о военной экономике.

При этом речи о «всеобщей милитаризации» не идет. Документ гласит, что французская армия должна будет «скорректировать слабые места». В свою очередь власти должны переосмыслить «стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка».