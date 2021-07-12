Власти Эстонии призвали ЕС создать ПВО для сдерживания России

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

У дипломатического представительства Туркмении в Кабуле задержали пакистанца со взрывным устройством. Об этом сообщает Hindustan Times на своей странице в Twitter.

Граждане Пакистана 26 августа были арестованы боевиками движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) около посольства Туркмении. При задержанных было обнаружено взрывное устройство. По сообщениям СМИ, пакистанцы были задержаны вскоре...