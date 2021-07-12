Власти Эстонии призвали ЕС создать ПВО для сдерживания России
Сергей Попов
Сергей Попов
12:58, 28 августа 2021
Керсти КальюлайдФото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз мог бы профинансировать создание в её стране системы ПВО среднего радиуса действия для сдерживания России. Об этом лидер балтийского государства заявила изданию Diplomaatia.
Сдерживать Россию помогло бы оборонное сотрудничество Европейского союза, — сказала Кальюлайд.
По её словам, создание системы ПВО могло бы стать примером такого сотрудничества. Президент считает, что средства на реализацию данного проекта могу быть выделены Фондом сплочения ЕС.