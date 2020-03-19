Администрация эквадорского города Гуаякиль приказала перекрыть машинами взлётно-посадочную полосу в аэропорту и не допустить посадки самолёта из Испании. Такие меры связаны с распространением коронавируса на территории страны.
Я беру на себя ответственность за то, что отправила автомобили муниципалитета для того, чтобы не допустить посадки самолета Iberia, — заявила мэр города Синтия Витери.
Она также добавила, что воздушное судно изначально не должны были допускать на территорию страны. Такое решение уже осудило Министерство транспорта и общественных работ Эквадора.
Министерство сообщает, что действия, предпринятые мэрией Гуаякиля в аэропорту затрудняют запланированное в связи с COVID-19 авиасообщение, — заявили представители ведомства.
NEWS.ru ранее писал, что из-за пандемии коронавируса власти Швейцарии ввели на территории страны режим чрезвычайной ситуации.
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