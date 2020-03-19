Фото: Ricardo Hidalgo Ottolenghi/twitter.com

В Китае полиция города Ухань принесла официальные извинения семье погибшего врача Ли Вэньляна. Он первым сообщил о новой эпидемии, за что подвергся преследования со стороны силовиков.

Доктор 30 декабря написал коллегам в соцсети, что в городе подтвердились семь случаев SARS (коронавирус. захлестнувший Китай в 2002-2003 годах). Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму....