Власти Эквадора возьмутся за борьбу с бандитизмом Президент Эквадора собрал совбез страны для выработки действий против банд

Фото: IMAGO/CÃ�sar MuÃ�oz/Global Look Press

Президент Эквадора Даниэль Нобоа созвал заседание совета безопасности страны для выработки мер по борьбе с преступными группировками, об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Twitter (X). Он подчеркнул, что власти Эквадора не позволят нарушать мирную жизнь.

Только что был созван Совет общественной и государственной безопасности. Мы не позволим террористическим группировкам нарушить мир в стране, — написал Нобоа.

Ранее сообщалось, что президент Эквадора объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Это произошло после того, как 8 января в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировка «Лос-Чонерос» по кличке Фито. Преступник пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима.

По информации полиции, которые приводит ТАСС, в настоящее время в заложниках членами вооруженных банд в тюрьмах удерживается по меньшей мере 139 человек — сотрудники служб безопасности и административный персонал.

Ранее также стало известно, что вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники находившихся там ведущих и сотрудников СМИ. В дальнейшем полиции удалось освободить большую часть заложников и задержать нескольких преступников.