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Власти Египта освободили задержанного в 2016 году журналиста Al Jazeera

22:49, 06 февраля 2021
Махмуд Хусейн Махмуд Хусейн Фото: Aya Gomaa آية محمود حسين/twitter.com

Журналист телеканала Al Jazeera Махмуд Хусейн, находившийся под стражей в Египте с 2016 года, был освобождён по решению египетский властей. Об этом говорится в сообщении катарского телеканала.

Al Jazeera Media Network приветствует новости об освобождении Махмуда и верит, что ни один журналист не должен быть подвержен тому, от чего страдал Махмуд на протяжении последних четырех лет только из-за своей профессии, — говорится в сообщении.

 Телеканал сообщил о задержании Хусейна в 2016 году. Отмечалось, что египетские власти обвиняли его в причастности к попытке свержения правительства Абделя Фаттаха ас-Сиси. Тогда же были задержаны два брата Хусейна, а самого журналиста в течение 15 часов допрашивали в аэропорту Каира.

Впоследствии Хусейну предъявили обвинение в распространении недостоверных сообщений, заказчиками которых были, по версии египтян, определённые круги из Катара. В Al Jazeera все обвинения отрицали.

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