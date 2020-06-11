Власти Египта намерены частично возобновить международное авиасообщение

https://static.news.ru/photo/d6280fa4-abe7-11ea-b6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Bail/imageBROKER.com/Global Look Press

Египет планирует с 1 июля возобновить внутреннее и частично международное авиасообщение. Также власти намерены частично возобновить работу туристической отрасли.

Как пояснил фициальный представитель египетского правительства Надер Саад, речь идёт о туристических провинциях, в наименьшей степени пострадавших от вируса. В первую очередь, это касается курортов Южного Синая, провинций Красное море и Матрух (Средиземное море), отмечает ТАСС.

Пока в стране разрешили лишь внутренний туризм. Так отрасль планирует отработать антивирусные протоколы. Министр туризма Халед аль-Анани заявил, что въезд иностранных гостей будет разрешён при безупречном выполнении отелями всех санитарных требований и после снижения темпов распространения коронавируса.

Сертификаты безопасности власти Египта обещают выдать только тем отелям, которые на 100% выполнили все требования. Заявки на сертификаты подали 173 заведения, самое большое число заявок поступило из Хургады (66). Из пяти уже проверенных отелей в этом городе готовыми к приёму туристов оказались три.

Как предполагают в Ассоциации туроператоров России, РФ откроет свои границы для выезда граждан за рубеж в целях туризма не раньше конца августа, писал NEWS.ru.