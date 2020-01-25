Администрация союзной территории Джамму и Кашмир сообщила о восстановлении доступа к Интернету. Однако доступ будет ограничен. Об этом
Доступными будут определённые сайты, которые прошли цензуру администрации и попали в белый список. Социальные сети останутся под запретом, а мобильный доступ будет доступен по 2G-технологии и только лицам, «чьи учетные данные были проверены в соответствии с нормами законодательства».
Ранее NEWS.ru писал о том, что союзная территория Джамму и Кашмир — спорная. По мнению Пакистана, территория оккупирована Индией. Власти Индии увеличивают количество военных в регионе, а также блокируют мобильную связь и доступ к Интернету.
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