https://static.news.ru/photo/6a4192f8-3f34-11ea-889b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Администрация союзной территории Джамму и Кашмир сообщила о восстановлении доступа к Интернету. Однако доступ будет ограничен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на NDTV.

Доступными будут определённые сайты, которые прошли цензуру администрации и попали в белый список. Социальные сети останутся под запретом, а мобильный доступ будет доступен по 2G-технологии и только лицам, «чьи учетные данные были проверены в соответствии с нормами законодательства».

Ранее NEWS.ru писал о том, что союзная территория Джамму и Кашмир — спорная. По мнению Пакистана, территория оккупирована Индией. Власти Индии увеличивают количество военных в регионе, а также блокируют мобильную связь и доступ к Интернету.