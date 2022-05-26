Власти ДНР сообщили об отправке зарубежных судовых экипажей из Мариуполя Пушилин: все зарубежные судовые экипажи из Мариуполя отправлены в свои страны

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что все зарубежные судовые экипажи из порта Мариупля уже отправлены в свои страны. Вопрос принадлежности оставшихся в порту кораблей и дальнейшая их судьба будут решаться через МИД республики. Об этом чиновник рассказал в интервью РИА Новости.

Экипажи зарубежных стран уже отправлены по своим странам, МИД Донецкой Народной Республики оказывал в этом всю поддержку, с этим проблем нет. Что касается судов, они находятся там — по разным причинам <...> проходит проверка по каждому из судов, — сказал Пушилин.

Он пояснил, что физически корабли не могли никуда отойти, потому что акватория была заминирована. Однако буквально на днях её разминировали теперь «будет решаться вопрос принадлежности судов и дальнейшая судьба». Этим также будет заниматься республиканский МИД.

Ранее Пушилин рассказал о том, что вооружённые подразделения Донецкой народной республики (ДНР) зашли на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины. Согласно его утверждению, «нельзя защитить Донбасс, выйдя на границы республик».