Власти ДНР предоставят доступ к месту крушения MH17

https://static.news.ru/photo/b0d1c75c-ce93-11eb-9a66-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти ДНР готовы предоставить доступ к месту крушения рейса МН17, а также к необходимой для расследования информации. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.

Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и максимально объективно, — подчеркнул он.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Запросы на компенсацию родственникам жертв крушения самолёта суд в Нидерландах планирует рассмотреть в июне-июле 2021 года.

Ранее стало известно, что Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.