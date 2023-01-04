Власти ДНР опубликовали переговоры польских наемников в Марьинке

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале написал, что польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ бросили их. Он добавил, что на один из сложнейших участков фронта для ВСУ были брошены более 120 наемников из Польши. В приведенных радиопереговорах сообщается, что украинские военные бьют по позициям своих солдат.

Куда мы попали? Нам другое говорили, тут прятаться негде, все разрушено, все горит. Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. По нам бьют украинские минометы. Предупредите своих. Мы выходим к русским. Нас разбили, — опубликовал Безсонов часть перехваченных радиопереговоров польских наемников.

В декабре российская армия взяла Марьинку в кольцо, после чего президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на линии фронта «тяжелейшей».

Ранее РИА Новости со ссылкой на Виталия Лищука, называющего себя пленным бойцом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) украинской армии, написало, что украинские военные якобы открыли огонь из миномета по сослуживцам, решившим сложить оружие. Человек на видео утверждает, что в момент, когда солдаты пошли сдаваться, украинская сторона начала обстрел своих бойцов минами. По его словам, российская сторона оказала всю необходимую медицинскую помощь раненым.