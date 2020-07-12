Власти ДНР назвали битву под Иловайском главной военной победой

https://static.news.ru/photo/a192e01e-c444-11ea-821c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что битва под Иловайском является главной военной победой республики. Такое мнение было опубликовано на его официальном сайте.

Невосполнимые на тот момент потери украинской армии в живой силе и технике стали одним из поворотных моментов, который определил будущее всего Донецкого края, — цитирует его Lenta.ru.

Он выразил надежду на скорое наступление мира в Донбассе и подчеркнул важность восстановления инфраструктуры. По его словам, городу обязательно будет возвращён статус железнодорожного узла.

Желаю всем жителям Иловайска благополучия и процветания, — добавил Пушилин.

Ранее власти Украины назвали сроки возвращения ДНР в Украину. По их словам, безопасная реинтеграция займёт минимум 25 лет. Также после восстановления контроля Киева над Донбассом должно смениться поколение людей. Это необходимо для того, чтобы «разрушить раздор в головах, который там есть».

NEWS.ru писал ранее, что Украина заподозрила Россию в желании покинуть Минские соглашения.