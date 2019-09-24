https://static.news.ru/photo/ff649c84-dec9-11e9-814a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Самопровозглашённая Донецкая народная республика готова провести обмен пленными с Украиной в формате «50 на 88», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По её словам, во время переговоров по Донбассу в Минске подгруппа по гуманитарным вопросам сверила списки пленных. В свою очередь представители украинских властей положительно оценили предложенный ранее механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.

Соответственно, сейчас мы ждём письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен в последующем, — отметила Морозова.

Она добавила, что после этого стороны смогут чётко проводить обмены между республиками и Киевом, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на переговоры в «нормандском формате» в ближайшее время и ожидает решения вопросов о конкретных сроках прекращения войны и возвращения территорий.