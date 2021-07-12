Власти Дании с 10 сентября снимут все ограничения из-за COVID-19

В Дании приняли решение отменить с 10 сентября ограничительные меры, введённые на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщил Минздрав страны.

Глава ведомства Магнус Хойнике заявил, что пандемия COVID-19 в Дании находится «под контролем» и правительство больше не считает коронавирус «опасной для общества инфекцией». Более того, по его словам, ограничения длились «дольше, чем необходимо».

Правительство без колебаний быстро примет необходимые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные сферы общества, — отметил он.

В Дании вакцинировались уже почти 80% населения. Сейчас прививочная кампания идёт среди подростков, начиная с 12 лет. С нaчала июня уже не обязательно носить маски в магазинах, в транспорте и общeственных местах. Маcочный режим сохраняется в больницах и поликлиниках — посетители должны надевать защитные маски только при посещении врaча.

Ранее в ходе анализа глобальных вспышек заболеваний за последние 400 лет учёные Университета Падуи в Италии рассчитали вероятность появления новых смертоносных пандемий наподобие COVID-19.

Обнаружено, что для родившегося в 2000 году человека вероятность повтора пандемии составляет 38% и может произойти в течение следующих 59 лет.