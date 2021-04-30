Власти Чили не нашли проблем со «Спутником V»

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Чилийский Институт общественного здравоохранения (ISP) не обнаружил доказательств проблем с вакциной от коронавируса «Спутник V» российской разработки, несмотря на то что коллеги из бразильского регулятора Anvisa отклонили запросы региональных властей импортировать препарат до предоставления «недостающей информации», передаёт Reuters.

Директор ISP Хериберто Гарсия отметил , что он запросил у РФ те же данные, что хотел получить Anvisa, о вероятном присутствии аденовируса, способного размножаться и, возможно, вызывать побочные реакции у получателей прививки.

Мы ищем баланс между выгодой от получения препарата и отказа от прививок. Если инфекция реплицируется, вы в крайнем случае перенесёте обычную простуду. Если вы не вакцинируетесь, то можете заразиться COVID-19, — рассказал Гарсия.

Он добавил, что даже если из Москвы поступит информация о наличии «способных к репликации аденовирусов», необязательно, что регулятор откажется от «Спутника V». Гарсия подчеркнул, что переговоры с РФПИ начались месяц назад и до сих пор были «на 100% положительными».

Ранее сообщалось, что канадское правительство высказало опасения по поводу качества американской вакцины Johnson & Johnson. В стране временно отказались от применения препарата, который производит «дочка» корпорации компания Janssen. Причиной перестраховки чиновников стали сообщения, поступившие от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) о том, что выявлены случаи массового загрязнения вакцин.