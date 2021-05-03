Власти Чехии опровергли данные о желании выторговать «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5b98c318-acb9-11eb-bc06-96000091f725_660.jpg Фото: Carol Smiljan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отверг предположение, что хотел «обменять информацию по делу о взрывах во Врбетице на поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», для чего намеревался совершить в середине апреля визит в Москву.

Сообщение чиновника стало реакцией на опубликованный в местном сетевом издании «Список» материал, в котором утверждается, что в РФ он якобы намеревался договориться «замять» скандал со взрывами в 2014 году складов боеприпасов в этой деревне на востоке республики за получение страной партии «Спутника V».

Отвергаю спекуляции <...>, касающиеся как будто имевшегося у меня стремления выторговать информацию о скандале во Врбетице за поставку вакцины «Спутник V». Материал основан на лжи, которую никто не подтверждает, потому что этого не произошло, — заявил Гамачек в Twitter.

Чиновник, собиравшийся посетить Москву 19 апреля, отметил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч «с участием руководителей чешских служб безопасности, генерального прокурора республики, а также посла Чехии в Москве».

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция рассматривает только «российскую версию» инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году. Политик вызвал к себе министра юстиции Марию Бенешову после того, как она упомянула о существовании более двух версий по делу. Он уточнил, что во взрывах были якобы замешаны сотрудники российского ГРУ, предположительно, подразделения 29155.