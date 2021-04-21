Власти Чехии не исключили высылку 60 российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/5472ad7c-a347-11eb-9502-96000091f725_660.jpg Фото: Fotostand / Dostmann/Global Look Press

Чехия может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если руководство РФ до полудня не примет решение о возвращении в Москву чешских дипломатов, объявленных персонами нон грата, заявил в интервью Lidove noviny глава МИД республики Якуб Кулганек.

Речь шла бы примерно о шестидесяти дипломатах. Наша цель — в том, чтобы число сотрудников российского посольства соответствовало ситуации в нашем посольстве в Москве, — сказал министр, отвечая на вопрос, скольким сотрудникам российского посольства, возможно, придётся покинуть страну.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Прага должна понимать, что ультиматумы в адрес официальной Москвы неприемлемы и недопустимы. В России допускают, что Чехия решилась на высылку дипломатов, просто выполняя определённый заказ.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов. При этом Прага не считает ответ симметричным. В Чехии потребовали вернуть дипломатов, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного.