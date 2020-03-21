https://static.news.ru/photo/fc10d216-6b17-11ea-8641-fa163e074e61_660.jpg Фото: yaninaamira /pixabay.com

Правительство Буэнос-Айреса хочет потребовать $700 тысяч от аргентинца, который, предположительно, знал о том, что заражён коронавирусом. Несмотря на недомогание, житель Аргентины Лука Сингерман сел на паром.

Отмечается, что мужчине грозит выплата денежной компенсации за расходы правительства на изоляцию пассажиров парома, а также — 15 лет заключения, отмечает ТАСС.

Однако родственник Луки Сингермана сообщает о том, что молодой человек не знал о своём заражении и понял, что болен, только на пароме, о чём немедленно сообщил капитану.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число заражённых коронавирусом в Латинской Америке резко возросло. Министерство здравоохранения Перу сообщило о пяти новых случаях заболевания коронавирусом. Число заболевших в Чили увеличилось с 10 до 17, в Парагвае — с одного до двух. Минздрав Аргентины сообщил, что в стране — 17 выявленных случаев.