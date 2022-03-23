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Власти Британии заявили об аресте российского вертолёта

05:57, 24 марта 2022
Власти Британии заявили об аресте российского вертолёта Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс подписал распоряжение об аресте российского вертолёта. Транспортное средство находилось на частном аэродроме, сообщает ТАСС.

Подписал указ, чтобы обеспечить задержание принадлежащего России вертолёта, который в настоящий момент находится в Соединённом Королевстве, на частном аэродроме, — цитирует агентство Шэппса.

При этом чиновник не уточнил, о каком именно вертолёте идёт речь, кому он принадлежит и где находится. Власти Британии ранее заявили о временном аресте трёх частных самолётов российских граждан.

Ранее стало известно, что министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев 22 марта заявил: 78 самолётов российских авиакомпаний из 1367 на данный момент арестованы за рубежом. Министр отметил, что эти самолёты, скорее всего, «окончательно потеряны для России».

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