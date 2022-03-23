Власти Британии заявили об аресте российского вертолёта

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс подписал распоряжение об аресте российского вертолёта. Транспортное средство находилось на частном аэродроме, сообщает ТАСС.

Подписал указ, чтобы обеспечить задержание принадлежащего России вертолёта, который в настоящий момент находится в Соединённом Королевстве, на частном аэродроме, — цитирует агентство Шэппса.

При этом чиновник не уточнил, о каком именно вертолёте идёт речь, кому он принадлежит и где находится. Власти Британии ранее заявили о временном аресте трёх частных самолётов российских граждан.

Ранее стало известно, что министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев 22 марта заявил: 78 самолётов российских авиакомпаний из 1367 на данный момент арестованы за рубежом. Министр отметил, что эти самолёты, скорее всего, «окончательно потеряны для России».