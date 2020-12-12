Власти Британии рекомендовали магазинам сделать запасы продуктов

https://static.news.ru/photo/8bafc7d4-3d08-11eb-ae0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские власти призвали супермаркеты сделать запасы продуктов на случай жёсткого соглашения с ЕС о зоне свободной торговли или же если оно не будет заключено вовсе, пишет Sunday Times.

Издание указывает , что кроме запаса продуктов магазинам рекомендовано сформировать на шесть недель запас лекарств, медицинских приборов и вакцин. Власти не ждут реального дефицита из-за каких-либо недопоставок, однако у них есть опасения, что новость о провале переговоров по свободной торговле Великобритании и ЕС может привести к панике среди населения.

Что касается перспектив заключения соглашения, то они действительно туманны. Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не далее как в пятницу подтвердила кардинально противоположные позиции Лондона и Брюсселя по свободной торговле.

Крайний срок для заключения договора истекает 13 декабря. Пока от сторон переговоров не поступали сигналы о том, что они готовы перенести дедлайн по соглашению.

Как сообщал NEWS.ru, в случае провала переговоров о новых отношениях после выхода Великобритании из Евросоюза королевство может покинуть не только ЕС, но и всю Европу. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Перед этим Париж пригрозил наложить вето на сделку по Brexit. Как заявил министр по европейским делам страны Мишель Барнье, Франция может воспользоваться этим правом, если условия сделки ей покажутся несправедливыми.