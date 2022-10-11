Власти Британии ограничат доходы производителей возобновляемой энергии Bloomberg: ласти Британии хотят ограничить доходы производителей возобновляемой энергии

Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press

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Правительство Великобритании намерено ограничить доходы компаний-производителей возобновляемой энергии. таким образом власти намерены снизить влияние возросших цен на энергеоносители на жителей страны. об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, сотрудники министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны провели переговоры с поставщиками возобновляемой энергии. Встреча состоялась вечером 10 октября. В результате в ведомстве заявили, что правительство продолжит защищать домохозяйства от роста цен на энергию.

Bloomberg отмечает, что Лондон строит переговоры по схеме механизма, который предлагали ввести в Евросоюзе по установлению временного лимита расходов компаний, производящих электроэнергию с изкими затратами. Ранее подобные переговоры уже проводились, тогда «зеленым» производителям предложили поставлять энергию по фиксированным, а не рыночным ценам. Однако переговоры провалились.

На фоне энергокризиса в Европе премьер-министр Великобритании Лиз Трасс была вынуждена объявить о заморозке счетов на энергию с 1 октября текущего года на ближайшие два года. Это было сделано для того, чтобы среднегодовой счет за газ и электричество не превышал 2,5 тысячи фунтов.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовятся к суровой зиме: на фоне российско-украинского конфликта и взрывов на «Северных потоках» энергетический кризис будет только усугубляться. При этом США стремятся еще больше ослабить европейскую экономику, манипулируя ценами на энергоносители.