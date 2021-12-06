Власти Болгарии смягчили антиковидные меры для иностранных туристов

Власти Болгарии смягчили антиковидные ограничения для иностранных путешественников, в том числе из России. С 18 декабря туристы смогут заселяться в отели горнолыжных курортов и пользоваться объектами инфраструктуры без предъявления документов, подтверждающих отсутствие коронавируса или факт перенесённого заболевания. Информация об этом появилась на сайте Министерства туризма республики.
На курортах республики
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии с 1 января 2022 года начнут пускать в страну туристов, привитых «Спутником V». При въезде в страну туристам придётся пройти двухдневный карантин и сдать ПЦР-тест. Саудовская Аравия стала 102-й страной, разрешившей въезд туристам, вакцинированным российской вакциной.