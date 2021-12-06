Власти Болгарии смягчили антиковидные меры для иностранных туристов

Власти Болгарии смягчили антиковидные ограничения для иностранных путешественников, в том числе из России. С 18 декабря туристы смогут заселяться в отели горнолыжных курортов и пользоваться объектами инфраструктуры без предъявления документов, подтверждающих отсутствие коронавируса или факт перенесённого заболевания. Информация об этом появилась на сайте Министерства туризма республики.

На курортах республики сохраняется обязанность соблюдать социальную дистанцию и носить маски при проезде в общественном транспорте и пребывании в аптеках и магазинах, банках, почтовых отделениях, ресторанах и других общественных учреждениях. Для посещения ресторанов, спа-салонов, термальных курортов и других мест отдыха туристам необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, справку о перенесённой инфекции или ПЦР-тест, сделанный за 72 часа.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии с 1 января 2022 года начнут пускать в страну туристов, привитых «Спутником V». При въезде в страну туристам придётся пройти двухдневный карантин и сдать ПЦР-тест. Саудовская Аравия стала 102-й страной, разрешившей въезд туристам, вакцинированным российской вакциной.