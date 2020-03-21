https://static.news.ru/photo/34013da8-6bd8-11ea-99a2-fa163e074e61_660.jpg Клаудия Лопес Фото: Twitter

Мэр Боготы в Колумбии Клаудия Лопес сообщила о том, что жители столицы будут освобождены от оплаты коммунальных услуг на период с 20 марта по 20 апреля в качестве поддержки населения, находящегося на карантине из-за коронавируса нового типа.

В Боготе мы гарантируем жильё и еду любой семье или человеку, который в этом нуждается во время карантина. Мы будем координировать свои действия с национальным правительством, чтобы приостановить сбор коммунальных услуг на период с 20 марта по 20 апреля и снизить нагрузку на пострадавших, — говорится в сообщении мэра Боготы.

Режим чрезвычайного положения был введён в Колумбии с 17 марта. Общенациональный карантин объявлен на период с 24 марта по 13 апреля.

En BogotÃ¡ le garantizaremos techo y alimento a toda familia o persona que lo necesite durante #CuarentenaPorLaVida .



Coordinaremos con el gobierno nacional para suspender el cobro de servicios pÃºblicos del periodo Marzo20-Abril 20 y aliviar carga a los +afectados #TodoSaldrÃ¡Bien pic.twitter.com/SNJxcjdsVa — Claudia LÃ³pez (@ClaudiaLopez) March 21, 2020

Общее количество заразившихся коронавирусом в стране составляет 196 человек, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Румынии ввело дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Новые меры включают ограничение на передвижения в группах, комендантский час, закрытие магазинов с товарами не первой необходимости, а также запрет на въезд для иностранцев.