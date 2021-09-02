Власти Белоруссии отправили внутренние войска на границу с ЕС

Власти Белоруссии задействовали вооружённые силы и внутренние войска для охраны границ с Евросоюзом. Это сделано с целью не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов, рассказал РИА Новости замглавы государственного пограничного комитета республики Роман Подлинев.

В настоящее время к охране границы привлечены дополнительные силы взаимодействующих органов, в том числе вооружённых сил и внутренних войск. Они находятся сейчас на государственной границе Беларуси со странами Евросоюза с целью усиления её охраны и оказания помощи пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз, — цитирует его агентство.

Подлинев добавил, что на границе с Украиной белорусские пограничники справляются сами, но и там приняты меры по усилению охраны рубежей. Он отметил, что Минск провёл серьёзную перестройку системы охраны границ и сосредоточил усилия на выявлении и пресечении внешних угроз для безопасности республики.

В первую очередь меры направлены на предотвращение контрабанды товаров, запрещённых предметов и средств, а также проникновение нарушителей, которые потенциально могут совершить «действия, дестабилизирующие обстановку».

Ранее сообщалось, что в белорусском погранкомитете обвинили Польшу в попытках вытеснить афганских мигрантов к границе республики. При этом сами беженцы не хотят пересекать границу с Белоруссией и намерены просить убежища в Польше.