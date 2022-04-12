Власти Белоруссии ограничили вывоз из страны гречки, сахара и соли

Власти Белоруссии ввели ограничения на экспорт отдельных видов продовольствия из-за повышенного покупательского спроса в приграничных районах страны, сообщили в пресс-службе Совета министров. Отныне допускается вывоз за пределы Евразийского экономического союза муки (гречневой и пшеничной), крупы (овсяной, гречневой, рисовой и манной), сахара и соли до одного килограмма.

Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Республики Белоруссия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России торговые сети приступили к формированию запаса ряда продуктов на месяц и более. В список вошли макароны, крупы, сахар, соль и масло. Нижняя палата парламента прежде рекомендовала Минпромторгу принять меры, чтобы не допустить дефицита в магазинах товаров первой необходимости. Сейчас о формировании запасов говорится в письме замглавы ведомства Виктора Евтухова в Госдуму.

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сообщил, что спрос на сахар в российских магазинах упал более чем в два раза по сравнению с периодом ажиотажа. Он добавил, что на позиции, которые были более всего востребованы, — крупы, мука, масло — спрос снизился на 35%.