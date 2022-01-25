Власти Австралии выкупили право на флаг аборигенов

Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов страны за $14 млн. Теперь его можно свободно использовать, как и национальный флаг, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. По его словам, к знамени аборигенов нужно относиться с таким же уважением, сообщает телеканал ABC News.

Все австралийцы могут размещать флаг аборигенов на одежде, такой как спортивные майки, футболки, его можно рисовать на спортивных площадках, размещать на сайтах, картинках, использовать в цифровом виде, в любых СМИ без необходимости запрашивать разрешение или платить за использование, — сказал Моррисон.

Флаг аборигенов был разработан художником Гарольдом Томасом. Его дизайн — две полосы, красная и чёрная, в центре находится жёлтый круг. В 2018 году флаг выкупила не связанная с аборигенами компания WAM Clothing. При любом использовании изображения фирма требовала плату и разрешение.

Ранее в супермаркетах Австралии из-за распространения «омикрон»-штамма ограничили продажу ряда товаров. Так, чтобы избежать дефицита на фоне ажиотажа из-за вируса, покупателям разрешается приобрести только одну упаковку туалетной бумаги, две упаковки парацетамола, две упаковки куриных грудок или окорочков, две пачки свиного фарша и две упаковки сосисок.