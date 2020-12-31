Власти Австралии изменят национальный гимн из-за аборигенов

https://static.news.ru/photo/a98631f4-4b76-11eb-85f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florent Rols/Keystone Press Agency/Global Look Press

Австралийский премьер-министр Скотт Мориссон заявил о решении внести изменения в национальный гимн страны из уважения к аборигенам. По его словам, это поспособствует укреплению единства нации после тяжёлого 2020 года.

Изменения внесены во вторую строку гимна, в которой поётся «мы молоды и свободны». Вместо слова «молоды» теперь следует произносить «едины». Решение было принято, чтобы подчеркнуть: хотя Австралия относительно молодое государство, аборигенная цивилизация существовала на этих землях тысячелетиями до прихода англичан.

Соответствующую идею ранее озвучила глава штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян. Представители всех политических сил согласились, что старый текст исключает коренное население. За инициативу выступили обе палаты австралийского парламента, передаёт The Guardian.

Торжественная песня «Развивайся, прекрасная Австралия» была написана в 1878 году, а в 1984-м она стала гимном страны. До этого австралийцы использовали композицию «Боже, храни королеву».

Как писал NEWS.ru, ранее крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что изменения в украинских учебниках, призванные обеспечить гендерное равенство, — это лишь один из этапов европеизации образования в стране. Так он прокомментировал заявление министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета о грядущих изменениях.