Власти Армении привлекут ещё больше женщин на службу в боевые подразделения

В рамках армейских реформ в Армении в вооружённые силы страны будут привлечены ещё больше женщин. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе обсуждения программы нового правительства, трансляция которого опубликована на официальном YouTube-канале правительства страны.

Как отмечают власти, женщины имеют потенциал, который необходимо ещё развивать, но это не значит, что они будут служить «наравне с мужчинами». Данное решение, как сообщается, обусловлено прагматичным расчётом.

Женщины составляют большинство населения Армении. Недостаточное задействование их ресурсов в какой-либо сфере означает искажение потенциала развития нашей страны, — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, многие воспринимают повестку армейских реформ как попытку перехода к агрессивной политике, однако это не соответствует действительности. Он подчеркнул, что Армения будет развивать ВС не для агрессии, а для защиты суверенитета.

Армения не собирается воевать и захватывать территории, — отметил Пашинян.

Ранее Пашинян обнародовал новые данные о числе жертв в Карабахе, которое составило 3773 человека. По имеющимся данным, судьба 243 человек остаётся неизвестной. Также премьер-министр подчеркнул, что часть военнопленных ещё не вернулись на родину.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.