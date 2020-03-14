https://static.news.ru/photo/67d22ab4-668a-11ea-a111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mario De Fina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иностранным гражданам, которые в течение последних 14 дней посещали государства, затронутые коронавирусом, временно запрещён въезд на территорию Аргентины.

О каких именно странах идёт речь, в Буэнос-Айресе не уточняют. Границы государства будут закрыты на протяжении 30 дней.

На данный момент в Аргентине зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали два человека, сообщает РИА Новости.

Всего в мире заболели более 156 тысяч человек, из которых 5,8 тысячи умерли и свыше 75 тысяч выздоровели. В России число заражённых составляет 59 человек. Выздоровели шестеро, случаев летального исхода нет.