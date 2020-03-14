Иностранным гражданам, которые в течение последних 14 дней посещали государства, затронутые коронавирусом, временно запрещён въезд на территорию Аргентины.
О каких именно странах идёт речь, в Буэнос-Айресе не уточняют. Границы государства будут закрыты на протяжении 30 дней.
На данный момент в Аргентине зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали два человека,
Всего в мире заболели более 156 тысяч человек, из которых 5,8 тысячи умерли и свыше 75 тысяч выздоровели. В России число заражённых составляет 59 человек. Выздоровели шестеро, случаев летального исхода нет.
Ранее NEWS.ru писал, что решение о закрытии границ для иностранцев
Добавьте наши новости в избранные источники