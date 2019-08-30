https://static.news.ru/photo/74139c20-ccef-11e9-a646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, в соответствии с которым в стране ограничивается возможность купить американские доллары.

Причиной принятия такого решения стало падение курса национальной валюты, передаёт ТАСС . Предполагается, что мера позволит укрепить нормальное функционирование экономической системы.

Согласно документу, компании при покупке валюты должны будут получать специальное одобрение местного Центробанка. Простые граждане не смогут приобрести больше $10 тысяч.

Ранее News.ru писал, что Аргентина в настоящее время потенциально находится в условиях дефолта. Глава Минфина страны Николас Духовне принял решение уйти с занимаемой должности в связи с девальвацией нацвалюты. Свой пост он предложил министру экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнану Лакунсу.