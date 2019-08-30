Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, в соответствии с которым в стране ограничивается возможность купить американские доллары.
Причиной принятия такого решения стало падение курса национальной валюты, передаёт
Согласно документу, компании при покупке валюты должны будут получать специальное одобрение местного Центробанка. Простые граждане не смогут приобрести больше $10 тысяч.
Ранее News.ru писал, что Аргентина в настоящее время потенциально находится в условиях дефолта. Глава Минфина страны Николас Духовне принял решение уйти с занимаемой должности в связи с девальвацией нацвалюты. Свой пост он предложил министру экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнану Лакунсу.