Власти Аргентины легализовали аборты

Депутаты Сената Аргентины (верхняя палата парламента) приняли закон, легализующий в стране аборты без медицинских показателей.
Документ поддержали 38 сенаторов, 29 высказались против, один воздержался. Рассмотрение продолжалось почти 12 часов и
Закон предложил аргентинский президент Альберто Фернандес, до этого он был принят нижней палатой парламента. Документ предоставляет право женщинам прерывать беременность без медицинских показателей при сроке до 14 недель.
До этого в стране были разрешены аборты только при угрозе жизни матери или плода, а также в случае изнасилования. Все остальные аборты считались противозаконными.
В октябре Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.
Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжались больше недели. После массовых акций протеста власти решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям, писал NEWS.ru.