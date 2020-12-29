Власти Аргентины легализовали аборты

https://static.news.ru/photo/e9c61894-4aa7-11eb-8e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alejo Manuel Avila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Сената Аргентины (верхняя палата парламента) приняли закон, легализующий в стране аборты без медицинских показателей.

Документ поддержали 38 сенаторов, 29 высказались против, один воздержался. Рассмотрение продолжалось почти 12 часов и транслировалось на YouTube-канале законодательного органа.

Закон предложил аргентинский президент Альберто Фернандес, до этого он был принят нижней палатой парламента. Документ предоставляет право женщинам прерывать беременность без медицинских показателей при сроке до 14 недель.

До этого в стране были разрешены аборты только при угрозе жизни матери или плода, а также в случае изнасилования. Все остальные аборты считались противозаконными.

В октябре Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.

Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжались больше недели. После массовых акций протеста власти решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям, писал NEWS.ru.