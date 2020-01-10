https://static.news.ru/photo/2e43427a-33ad-11ea-b8b3-fa163e074e61_660.jpg Валерий Бганба Фото: Кабинет министров РА

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба заявил, что ситуация в республике стабильна. Власти готовы к диалогу с оппозицией.

Власти республики готовы к диалогу, переговорам с оппозицией, — сказал Бганба.

По его словам, президент Абхазии также готов к переговорам с недовольными. Он добавил, что все правительственные учреждения работают в штатном режиме. Политические волнения носят локальный характер, сообщает «Интерфакс».

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.

Митингующие требуют провести новые выборы президента, а итоги второго тура, где победил действующий глава республики Рауль Хаджимба с 47,39% голосов, не признают. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17%, писал NEWS.ru.