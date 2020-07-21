Власти Абхазии продлили ограничения на въезд в страну до 28 июля

https://static.news.ru/photo/db686944-cb60-11ea-993d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Anpilogova/Global Look Press

Администрация президента Абхазии сообщила о продлении запрета на пересечение границы с Россией до 28 июля 2020 года. Причиной для такого решения стала напряжённая ситуация с коронавирусом.

Ограничить до 28 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии, — цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент в страну могут однократно въехать иностранные граждане и лица без гражданства к проживающим в республике близким родственникам, которые имеют статус гражданина Абхазии. Также они обязательно должны предоставить документ, который информирует об отсутствии коронавируса. По словам министра здравоохранения Абхазии, эпидемиологическая ситуация в стране была благополучна больше одного месяца.

С начала пандемии коронавируса в мире выявлено 14 671 459 заболевших. Погибли от инфекции 609 482 пациента. Выздороветь удалось 8 740 960.

Как информировал NEWS.ru, ранее власти Абхазии назвали основные условия для приёма российских туристов.