https://static.news.ru/photo/d8417d08-33ff-11ea-a1c0-fa163e074e61_660.jpg Рашид Нургалиев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Правительство Абхазии проанализировало ситуацию в республике на встрече с министром внутренних дел России Рашидом Нургалиевым. По итогам встречи будет вынесено решение о нормализации ситуации в Абхазии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности республики Мухамеда Килбы.

Вопрос был только один — анализ сложившейся ситуации, оценка этой ситуации и [необходимость] принять все возможные меры для предотвращения столкновений людей. <...> Мы сейчас будем планировать конкретные действия для подразделений, которые будут реализовывать данное решение, чтобы не допустить именно столкновений людей, — привели слова Мухамеда Килбы в ТАСС.

Он отметил, что встречи будут продолжаться.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что заседание суда по вопросу о выборах в Абхазии готовилось с нарушениями. Представители избиркома не смогли присутствовать на последнем заседании суда по вопросу о законности итогов президентских выборов, так как получили извещения только за час до его начала.