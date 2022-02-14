ООН не будет эвакуировать своих сотрудников с Украины

В ООН сообщили, что организация не планирует эвакуировать своих сотрудников, которые работают на Украине. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик и отметил, что в стране на данный момент находится 1,6 тыс. сотрудников, из которых 220 — иностранцы.

У нас нет планов эвакуировать или перемещать персонал ООН, — сказал он.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия нападёт на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал датой начала конфликта 15 февраля.

Недавно стало известно, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на машинах из Донецка. Иностранцы покидают территорию Украины из-за угрозы «российского вторжения».

Ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Выехать из страны соотечественников призвал и лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия и Австралия.