Владимир Путин рассказал, кто будет править миром

https://static.news.ru/photo/0e02073c-6a14-11eb-9a57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин считает, что глобальные соревнования за технологии и знания во всём мире растут и кто будет первым, тот и станет править миром.

Видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всём мире стремительно растут. Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперёд, будет определять дальнейшее развитие всего человечества, — цитирует РИА Новости главу государства, выступившего на совете по науке и образованию.

Путин подчеркнул, что научный и технологический суверенитет — это вопрос настоящего и будущего России. По словам президента, у РФ есть всё, чтобы быть в числе лидеров в области науки.

Ранее, выступая на Давосском форуме, президент России Владимир Путин заявил, что горячий глобальный конфликт способен привести к гибели цивилизации. Глава государства считает, что в данное время в мире происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности. Также российский лидер отметил, что нынешняя политическая ситуация в мире схожа с обстановкой, которая наблюдалась на международной арене в 1930-х годах, писал NEWS.ru.