Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине Си Цзиньпин в разговоре с Путиным призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы международной повестки, пишет ТАСС. Факт разговора подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Среди прочего китайский лидер отметил, что все стороны должны добиваться урегулирования украинского кризиса.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности. Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что, несмотря на значительные перемены в мире, отношения между Москвой и Пекином смогли сохранить хорошую динамику развития.

Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль, — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что Пекин занимает независимую позицию по украинскому вопросу, «принимая во внимание факты и исторические реалии».

Стоит отметить, что 15 июля лидер КНР отмечает свой день рождения — ему исполняется 69 лет.

Ранее стало известно, что Белый дом утверждает: есть признаки оказания прямой и косвенной поддержи ВС РФ со стороны Народно-освободительной армии Китая. Несмотря на это, американские власти считают, что имеют тактическую благоприятную возможность для налаживания взаимодействия с КНР, невзирая на связи Пекина с Москвой.