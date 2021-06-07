https://static.news.ru/photo/8fd628c6-c764-11eb-aea6-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В понедельник, 7 июня, российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правовая норма была принята депутатами Государственной думы 19 мая. Затем бумагу рассмотрели в Совете Федерации. На заседании верхней палаты парламента 2 июня единогласно одобрили закон — «за» проголосовали 152 человека. После этого документ подписал президент.

Согласно Договору по открытому небу, 34 страны-участницы могут летать над территорией друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки и ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков обвинил США в увязывании вопроса сохранения ДОН с ситуацией на территории Донбасса. Дипломат подчеркнул, что позиция Вашингтона по взаимодействию с Москвой в сфере контроля над вооружениями является противоречивой.

Так, Штаты вышли из Договора по открытому небу в ноябре прошлого года, но при этом продлили Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Дипломат считает, что позиция США основывается на странных и абсурдных обвинениях по поводу происходящего в Донбассе.