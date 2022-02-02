Владимир Кличко присоединился к бригаде обороны Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его брат украинский боксёр, олимпийский чемпион Владимир захотел вступить в бригаду территориальной обороны Киева. Спортсмен уже написал соответствующее заявление. Об этом градоначальник украинской столицы сообщил в Instagram.

Пришёл проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создан в столице. А брат Владимир Кличко подал заявление и документы, — написал он.

В комментариях пользователи поддержали такое решение Кличко-младшего. Тем не менее, некоторые поинтересовались, записался ли мэр Киев в бригаду.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов пойти воевать против России. Градоначальник сказал, что в случае военной агрессии против Украины он как бывший солдат возьмёт в руки автомат. Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности захвата российскими войсками городов на востоке cтраны, Кличков отметил, что Россия не захватит Харьков.