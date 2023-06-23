Владельцы взорвавшегося батискафа заявили, что привержены безопасности Сооснователь компании-владельца батискафа «Титан» заявил о приверженности идеям безопасности

Фото: oceangate.com

Компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал батискаф «Титан», взорвавшийся с пятью пассажирами в Атлантике, была «привержена идеям безопасности», заявил сооснователь фирмы Гильермо Сенлейн в эфире Times Radio. При этом бизнесмен высказал мнение, что правила безопасного погружения недоработаны и «подходят не для всех моделей» подводных аппаратов.

Безопасность и снижение рисков были ключевыми понятиями культуры компании, — сказал Сенлейн.

Ранее профессор Международного университета Флориды доктор Эйлин Марти заявила телеканалу CNN, что гибель пассажиров «Титана» была безболезненной. По словам бывшего морского офицера, все случилось «невероятно быстро», буквально «за долю миллисекунды», что перед взрывом люди на судне даже не успели бы осознать, что существует проблема.

Ранее в компании OceanGate заявили, что пять человек на борту «Титана», обломки которого были обнаружены в Атлантике 22 июня, погибли в рамках экспедиции к «Титанику». Береговая охрана США заявила, что капсула, в которой находились люди, взорвалась, причины пока неизвестны.