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Компании Apple и Goldman Sachs предложили владельцам Apple Card пропустить мартовский платёж по кредиту из-за пандемии коронавируса. Им было разослано соответствующее письмо.

В нём сообщается, что из-за распространения COVID-19 люди могут испытывать сложности по оплате кредитных платежей. В компаниях хотят помочь владельцам вести «более здоровую финансовую жизнь», поэтому мартовский платёж можно пропустить. Для того чтобы клиентам не были начислены штрафы, они должны через «сообщения» зарегистрироваться в программе поддержки.

Ранее Apple закрыла магазины за пределами Китая. Сотрудники компании работают из дома. Ежегодная конференция для разработчиков будет проходить в онлайн-режиме, сообщает TJournal.

NEWS.ru писал, что российский поисковый гигант «Яндекс» перевёл всех сотрудников на удалённую работу. В офис можно будет приходить только в случае крайней необходимости. Тем, кому нужно находиться в офисе, рекомендуется не использовать общественный транспорт в часы пик. Режим удалённой работы вводится на неделю.

Всего в мире коронавирусом заразились более 163 тысяч человек. По данным оперативного штаба, в России коронавирус диагностировали у 63 человек, из них 60 граждан России, один — Италии, два — Китая. Выписали — шесть человек, в больницах находятся 57 человек.