ВКС России уничтожили 59 военных объектов Украины за день

Российская армейская авиация уничтожила 59 военных объектов Украины за день, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Среди них две установки реактивных систем залпового огня, три командных пункта, а также две радиолокационные станции, сообщает РИА Новости.

За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники, — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил об уничтожении радиолокатора подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в населённом пункте Выползов. Конашенков добавил, что российские средства ПВО сбили пять беспилотников Украины, в том числе один ударный БПЛА «Байрактар ТБ-2».

По словам представителя Минобороны, российские военные форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону нацбатальона «Айдар». Он отметил, что войска продвинулись на пять километров и вышли на рубеж Шахтёрское — Новоукраинка. В ходе операции были уничтожены 30 боевиков и техника противника.