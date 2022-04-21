ВКС России ракетным ударом уничтожили украинский комплекс С-300

Ночью высокоточными ракетами ВКС России нанесли удары по трем украинским военным объектам. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что среди поражённых целей ЗРК «С-300» близ населённого пункта Новосёлка, а также бронетехника и места сосредоточения личного состава ВСУ.

Нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы, а также украинской военной техники в районе Александровки. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей. Высокоточной ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотный летательный аппарат, — сообщил Конашенков.

Также, по словам генерала, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них: пункты управления, топливные хранилища, а также места базирования живой силы и военной техники.

Ранее российские войска разрушили очередной укрепрайон ВСУ. Кадры последствий штурма опубликовало Минобороны РФ в своём Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что украинские военные не пожелали добровольно сложить оружие и в результате штурма были выбиты с укреплённых позиций.