ВКС России перемололи бронетехнику ВСУ: новости СВО на утро 9 мая

Фото: МО РФ

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России при помощи неуправляемых авиационных ракет успешно поразили в зоне ответственности группировки войск «Восток» опорные пункты Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Летчики уничтожили боевую технику и живую силу противника.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 8 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Военное ведомство отметило, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и штатно вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были успешно поражены.

Летчик Су-25 Александр рассказал, что после получения боевой задачи экипажи выполнили все необходимые расчеты и выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования.

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили два украинских плавсредства у правого берега Днепра, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 19 наблюдательных пунктов, девять позиций артиллерийских орудий и минометов, а также два склада ВСУ.

Кодрян также рассказал, что российские военнослужащие продолжают контролировать населенный пункт Работино, активно уничтожая FPV-дроны и прочие разведывательные и ударные беспилотники. Всего средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 46 дронов. За сутки ВСУ в этом районе потеряли до 55 военнослужащих.

Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали РФ

В ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой, сообщил оперативный штаб Кубани. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он проинформировал о восьми пострадавших, из них один ребенок. По его сведениям, четыре человека с осколочными ранениями были доставлены в городскую больницу.

По предварительным данным, в результате обстрела различные разрушения зафиксированы в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах и одном частном жилом доме. Также повреждены 37 транспортных средств. В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадала кровля в четырех частных жилых домовладениях и три машины.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены в Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, это произошло в Клинцовском районе. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил он.

Помимо этого, дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны России. Как отмечается, атака была предпринята около 17:20 мск 8 мая с использованием БПЛА самолетного типа. Это была седьмая попытка ВСУ атаковать российский регион за день.

Где прогремел взрыв на Украине

Взрыв произошел в пригороде Харькова, сообщало издание «Зеркало недели». Подробности не приводились. При этом в харьковских пабликах сообщалось о движении группы ударных дронов над территорией региона.

Готова ли РФ ответить на отправку бойцов НАТО на Украину

Запад пытается прощупать реакцию России, провоцируя ее заявлениями об отправке военных НАТО на Украину, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета по обороне Совета Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев. Москва, по его словам, готова отвечать на провокации.

Сенатор добавил, что уже отмечаются факты присутствия военных из стран Североатлантического альянса на Украине. Речь идет, в частности, о тех, кто прибывает в зону конфликта в качестве наемников или под видом добровольцев, заметил он.

В чем разница между осужденными РФ и Украины на СВО

На Украине скоро могут появиться отряды ВСУ, состоящие из заключенных, пишет военный корреспондент Александр Коц. Соответствующий законопроект утвердили в Верховной раде, и теперь его должен подписать президент.

Журналист объяснил разницу между принудительной мобилизацией осужденных и набором добровольцев из их числа. По его словам, российские заключенные шли на фронт, чтобы получить помилование или искупить «прошлые грехи». На Украине же многие пытаются «попасть в тюрьму», лишь бы не отправиться на фронт, подчеркнул Коц.

Какие настроения у украинцев в связи с мобилизацией

Украинцы хотели бы возвращения к границам 1991 года, но лично воевать за это не готовы, рассказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады от Партии регионов политолог Олег Царев. По его словам, вопросы мобилизации сильно снижают рейтинг президента Украины Владимира Зеленского.

Он добавил, что глава Украины хочет перевести народную нелюбовь с себя на военных. В частности, Зеленский, по словам Царева, прилагал все усилия, чтобы снизить популярность бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Фото: МО Украины

Что объединяет ВОВ и СВО

Художница из Донбасса Татьяна Пономаренко-Левераш в беседе с NEWS.ru заявила, что Великую Отечественную войну и СВО объединяет многонациональная победа. По ее словам, победа принадлежала народу Советского Союза в годы ВОВ, а сегодня она принадлежит народу России.

Кому призвали поставить памятник в Донецке

Военный корреспондент Андрей Руденко выразил надежду, что в центре Донецка воздвигнут памятник погибшим сотрудникам коммунальных служб. Журналист подчеркнул, что эти люди делают все для жизни городов и поселков Донецкой Народной Республики. По его словам, работники различных коммунальных предприятий ежедневно совершают подвиг, находясь под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

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