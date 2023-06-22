ВКС России нанесли удар по складу западного оружия на Украине Минобороны РФ сообщило об ударе ВКС по складу иностранного вооружения и техники на Украине

Фото: МО РФ

Ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по складу поставленного на Украину иностранного оружия и техники, сообщило Минобороны РФ. Цель удара достигнута, объект поражен, говорится в Telegram-канале ведомства.

Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута, — говорится в сообщении МО РФ.

Также Минобороны сообщило, что за сутки на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях были уничтожены около 505 украинских военных, два танка, семь боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин, бронетранспортер, две гаубицы Д-20, две Д-30, самоходные артиллерийские установки «Акация» и М109 Paladin производства США. Кроме того, средствами ПВО были перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы HIMARS. Также сбиты 15 украинских БПЛА.

Утром 22 июня в МО РФ сообщили об отбитой атаке ВСУ в районе населенного пункта Даниловка на Запорожском направлении. Представитель оборонного ведомства Олег Чехов отметил, что противник был вынужден отступить, понеся потери.