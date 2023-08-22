Диверсанты ВСУ атаковали Брянскую область: новости СВО на вечер 22 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что F-16 уязвимы для российских систем ПВО, таких как С-300 или С-400. Кроме того, он отметил, что американский самолет окажется в невыгодном положении, встретившись в воздушном бою с российским Су-35.

Летчик-испытатель ГК НИИ ВВС Герой Советского Союза Владимир Кондауров сообщил, что у F-16 на Украине могут быть успешные вылеты, однако они не станут массовыми. Украинским пилотам еще предстоит изучить самолет и научиться не просто летать на нем, а выполнять боевые задачи, указал он. По мнению Кондаурова, поставки F-16 представляют не такую серьезную угрозу, как это преподносят западные СМИ. Летчик отметил, что для борьбы с истребителем нет необходимости использовать МиГ-31, вполне достаточно ракет «Кинжал», МиГ-35 и Су-30.

Активизация обсуждений вопроса поставки крылатых ракет JASSM на Украину рассчитана на то, чтобы оценить реакцию России, считает военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что по дальности JASSM превосходят Taurus и Storm Shadow и могут быть запущены не только с украинской территории, но и из Польши, а также из Румынии. Кроме того, F-16 могут нести тактические ядерные боеприпасы, указал эксперт. Ракета JASSM может развивать скорость до 900 км/ч и лететь по сложному маршруту, поражая наземные цели. Дальность ее применения составляет свыше 900 километров, добавил Леонков.

Фото: shutterstock.com JASSM

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции. За сутки на Купянском, Запорожском, Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях были уничтожены около 730 украинских военнослужащих, 12 боевых машин пехоты, семь боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки Krab, гаубица Caesar, два орудия FH-70, три буксируемые гаубицы М119, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», три гаубицы Д-30, радиолокационные станции AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также семь артиллерийских систем М777. Средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы HIMARS и сбили 39 беспилотников.

Истребитель ВКС России уничтожил быстроходный военный катер Willard Sea Force производства США с десантной группой ВСУ восточнее острова Змеиный, сообщило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видео с кадрами обнаружения и поражения катера. Скоростная надводная цель активно маневрировала и пыталась уклониться от огня, но была уничтожена из авиационной пушки, заявили в военном ведомстве.

Украинские диверсанты попытались прорваться на территорию Брянской области со стороны Климовского района, сообщил глава приграничного региона Александр Богомаз. Действия противника пресекли подразделения ФСБ, Минобороны и Росгвардии, атака была отражена. Никто не пострадал, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности местных жителей, рассказал губернатор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за четыре дня переговоров с европейскими партнерами стороны договорились о четырех новых пакетах военной помощи. Главным достижением глава государства назвал открытие для Украины поставок F-16.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский на встрече с Метте Фредериксен

Посол Украины в Париже Вадим Омельченко рассказал, что Украина и Франция начали переговоры о поставках систем ПВО. Дипломат сообщил, что французы обязались поставить Киеву снаряды калибра 155 мм. Для этого профильные предприятия в республике перешли на работу в усиленном режиме.

Украинское посольство в Латвии запретило россиянам приходить на проукраинский пикник, который пройдет в Верманском парке Риги 24 августа, в День независимости Украины. В дипмиссии заявили, что считают неправильными любые действия, направленные на примирение народов двух стран.

Танк Т-14 «Армата» доработают по результатам применения машины в зоне СВО, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ОПК. По словам представителя оборонки, новейший российский танк несколько раз был задействован в зоне боевых действий на Украине.

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